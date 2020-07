São Paulo ultrapassa Nova York em número de casos da covid-19

O Estado de São Paulo já possui mais casos totais do novo coronavírus do que Nova York, apesar de testar bem menos do que o Estado norte-americano.

Ambos os territórios foram epicentro da pandemia em seus países: o brasileiro, com seus 46 milhões de habitantes, e o estadunidense, com cerca de 20 milhões. Os números paulistas superaram os nova-iorquinos ainda nesta sexta-feira (17). Segundo o Governo de São Paulo, são 407.415 infectados desde o início da pandemia contra 404.775 no norte-americano. Ainda, o número de testes realizados entre os dois estados diferem bastante: desde o início da pandemia, foram 4,9 milhões para Nova York e 1,1 milhão em São Paulo.

LEIA MAIS:

Prefeitura de São Paulo cancela réveillon na avenida Paulista

Estádio do Pacaembu não receberá mais jogos em 2020

Os números estadunidenses ainda estão por ser atualizados pelo Centro Universitário Johns Hopkins, porém a média de casos diários em Nova York já é bem menor do que a em São Paulo. Na quinta (16), NY registrou 1.106 novas contaminações, quase 1/5 do número registrado no Estado paulistano.

Entretanto, NY ainda possui uma taxa de incidência e um número de mortes muito maiores do que o Estado brasileiro, com uma proporção de 2.024 casos a cada 100 mil habitantes e 32.446 mortos pela covid-19. Por comparação, São Paulo até o momento registra 887 casos a cada 100 mil habitantes, e 19.377 mortes causadas pelo vírus no total.

O momento da curva epidemiológica também difere entre os dois Estados. Nova York viveu o ápice da pandemia entre março e junho deste ano, controlado por um severo lockdown que já começou a ser relaxado. Enquanto isso, outros Estados norte-americanos que demoraram mais a ser atingidos pela pandemia vivem um aumento expressivo dos casos.

São Paulo, por sua vez, vive um chamado "platô" na curva da covid-19. Apesar de ainda estar registrando índices muito altos de novos casos e mortes pela doença, os números parecem ter atingido um limite.