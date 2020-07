Previsão do Tempo: fim de semana quente e seco na capital paulista

Na esteira de dias cinzentos e chuvosos causados por uma frente fria, o fim de semana segue com sol e temperaturas em elevação na Grande São Paulo. Nos próximos dias tempo volta a ficar seco e estável, o que deve dificultar a dispersão de poluentes, além de favorecer a formação e propagação de queimadas, prejudicando a qualidade do ar no decorrer da próxima semana.

Confira a previsão do tempo para este fim de semana, baseada nas estimativas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

Sábado

Neste sábado, São Paulo terá sol e temperaturas que esquentam ao longo do dia. A madrugada ainda tem muita sensação de frio, com mínimas de temperatura em torno dos 13ºC, além do céu bastante nublado.

Ao longo da manhã, as nuvens se dissipam e dão lugar ao sol. As temperaturas sobem, com máximas que podem superar os 25ºC. Os índices de umidade que podem atingir valores em torno dos 40% nas horas mais quentes. Não há previsão de chuva para o dia.

Domingo

O último dia do fim de semana terá ar ainda mais seco e clima ainda mais estável, com poucas nuvens já durante a madrugada e temperaturas levemente mais quentes.

Os termômetros variam entre mínimas de 14ºC, durante a madrugada e máximas que podem superar os 26ºC. A umidade relativa do ar entra em declínio no período da tarde, onde há predomínio de sol, e pode atingir valores próximos aos 35%. No domingo (19), também não há previsão de chuva.