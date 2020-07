OMS: Pandemia de covid-19 atingiu platô no Brasil

Em coletiva de imprensa virtual nesta sexta-feira (17), o diretor-executivo de programa de emergências da Organização Mundial da Saúde (OMS) analisou a situação da pandemia do novo coronavírus no Brasil.

Para Mike Ryan, o país atingiu um "platô": embora os números de novos casos continuem muito altos, foi atingido um patamar mais estável, com desaceleração do crescimento da curva. Isto é evidente no índice de multiplicação do vírus, chamado R: em todos os estados brasileiros, cada infectado está passando o vírus para, em média, menos de duas pessoas.

"O vírus não está mais dobrando na comunidade, o aumento no Brasil não é mais exponencial", indicou o diretor. Entretanto, "não há absolutamente nenhuma garantia de que novos contágios diminuirão sozinhos".

Isto significa que o platô não significa que o trabalho está concluído, porém introduz uma janela de oportunidade para que governos atuem ainda mais no controle da crise. "Existe uma oportunidade agora para o Brasil empurrar a doença para baixo", declarou.