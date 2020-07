Mulher pula do sétimo andar de prédio em chamas na Bela Vista

Uma mulher faleceu na tarde desta sexta-feira (17) após saltar do sétimo andar de um prédio no bairro Bela Vista, na região central de São Paulo. O edifício era foco de um incêndio, que, possivelmente, teria bloqueado as saídas de seu apartamento.

Os detalhes do caso foram fornecidos pelo Major Palumbo, do Corpo de Bombeiros, ao jornalista José Luiz Datena. Na edição desta sexta do programa Brasil Urgente, o bombeiro explicou que a vítima caiu do parapente do prédio entre as ruas Major Quedinho e Santo Antônio, enquanto tentava descer para se salvar das chamas.

A vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco depois. Outros dois moradores do prédio foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência após inalar fumaça.

Treze viaturas do Corpo de Bombeiros e o helicóptero Água, da Polícia Militar, atuaram na ocorrência. O fogo foi extinto por volta das 16h45.

Confira um vídeo da ação a seguir: