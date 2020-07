Morre o jornalista José Paulo de Andrade, aos 78 anos

View this post on Instagram

José Paulo de Andrade, jornalista e apresentador na Rádio Bandeirantes, morreu na madrugada desta sexta-feira (17), aos 78 anos, em São Paulo. Ele estava internado no hospital Albert Einstein desde o dia 7 de julho, diagnosticado com covid-19, e não resistiu às complicações causadas pela doença. ⠀ O jornalista começou a carreira em 1960, na Rádio América. Em 1963, estreou como locutor esportivo na Rádio Bandeirantes, onde trabalhava até hoje. ⠀ Em 2009, o jornalista foi eleito pela revista Veja SP como uma das pessoas que são a cara da cidade. Mas ele era mais do que isso: com uma voz firme, amplo conhecimento político-econômico, são-paulino fanático e um dos maiores formadores de opinião do Brasil, José Paulo tinha um coração gigante e um caráter ímpar. ⠀ Com 57 anos de Rádio Bandeirantes, José Paulo de Andrade deixará um legado indiscutível, um vazio enorme e muitas saudades.