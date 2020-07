Esposa de Queiroz deve colocar tornozeleira eletrônica nesta sexta

Após ser intimada pelo TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), Márcia Oliveira de Aguiar, esposa do ex-assessor Fabrício Queiroz, deve se apresentar nesta sexta-feira (17) à central de monitoramento para instalar uma tornozeleira eletrônica.

A defesa encaminhou uma petição na noite dessa quinta-feira (17) questionando o juízo sobre onde Márcia deveria se apresentar. Então, para não restar dúvidas, foi determinado que ela seja intimada a se apresentar ao Patronato Mangarino Torres, para cumprimento da condição fixada para a prisão domiciliar.

Marcia ficou três semanas foragida e apareceu no último sábado (11), no próprio apartamento, na bairro Taquara, na zona oeste do Rio de Janeiro. É neste endereço em que seu marido, Fabricio Queiroz, ex-policial militar e ex-assessor de Flavio Bolsonaro (Republicanos-RJ), cumpre prisão domiciliar.

O benefício a Queiroz e à esposa foi concedido pelo desembargador João Otávio de Noronha, presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça).