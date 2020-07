Esposa de Flávio Bolsonaro quitou parcela de apartamento com depósito de Queiroz

O ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, depositou R$ 25 mil em dinheiro na conta da esposa do senador em agosto de 2011. Dados da quebra de sigilo bancário do Ministério Público do Rio indicam que o depósito e outras movimentações ajudaram a pagar a compra de uma cobertura para o casal em um prédio na zona sul do Rio de Janeiro.

As informações são da Folha de S.Paulo. De acordo com o MP, o depósito de Queiroz teria sido usado por Fernanda Bolsonaro para quitar a entrada do imóvel. Alguns dias depois, ela recebeu outro depósito, feito por uma pessoa cujo nome foi mantido em sigilo.

Queiroz está em prisão domiciliar e é apontado pelo Ministério Público como operador de um esquema de "rachadinhas" no gabinete de Flávio Bolsonaro, deputado estadual na época. A suspeita é de que o ex-assessor repassava parte dos salários dos funcionários ao parlamentar.