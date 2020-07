Mais 1.163 óbitos por covid-19 no Brasil nas últimas 24 horas; veja balanço de sexta

O Brasil tem mais um dia com mais de mil novos registros de óbitos causados pela covid-19. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados mais 1.163 mortes em decorrência do novo coronavírus.

O dado é de levantamento das secretarias estaduais de saúde, reunidas pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). O balanço disponibiliza informações a nível nacional sobre a pandemia todos os dias às 18h, e até o momento, coincidiu diariamente com os dados disponibilizados posteriormente pelo Ministério da Saúde.



O balanço ainda contaboliza mais 34.177 diagnósticos da covid-19 entre quinta-feira e hoje. No total, 2.046.328 pessoas já testaram positivo para o vírus, numa taxa de incidência que subiu de 957,5 ontem para 973,8 nesta sexta.

Os estados mais afetados pela ovid-19 continuam sendo São Paulo (407.415 casos e 19.377 mortes), Ceará (145.938 contágios e 7.165 óbitos), Rio de Janeiro (135.230 infecções e 11.919 vítimas) e Pará (135.164 contaminações e 5.448 falecimentos). A letalidade, no entanto, é maior no Rio, com 8,8% frente a uma taxa nacional de 3,8%.