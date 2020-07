Bandido atrapalhado causa acidente em Santo André

Um bandido bateu contra uma lanchonete logo depois roubar um veículo, em Santo André, no ABC Paulista. O criminoso não sabia dirigir o carro, que era automático, e colidiu contra o estabelecimento comercial na noite desta última quinta-feira, 16. As informações são da Roberta Scherer, no 1º Jornal.

Assista ao vídeo: