Remédio caseiro para esfoliar lábios e ter uma boca glamourosa

Muito se fala em esfoliar a pele, mas a área labial também precisa ser esfoliada periodicamente para remover células, hidratar os lábios e ser muito mais macia.

“Esfoliar seus lábios pode ajudar a remover alguma pele seca esfolada que se acumula e imediatamente restaura o brilho e a maciez”, explica o portal Healthline. Embora necessário, você não deve esfoliar seus lábios mais de duas vezes por semana porque você pode irritá-los.

Existem muitos ingredientes que você pode usar para fazer sua própria máscara caseira para esfoliar os lábios, sendo o mais comum mel e açúcar. Mas você também pode usar óleos essenciais, café, canela, entre outros.

Remédio caseiro para esfoliar lábios

Ingredientes

1 colher (chá) de canela

1 colher (chá) de azeite ou óleo de coco

1 algodão

Preparação

Misture todos os ingredientes em uma tigela pequena. Em seguida, umedeça seus lábios com um pouco de água e aplique a máscara com movimentos circulares suaves com a ajuda do algodão, sem colocar muita pressão para não irritar a área. Remova a máscara com uma toalha macia e, em seguida, aplique seu protetor labial cotidiano.