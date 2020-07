Idosa que chamou jovem de "chinesa porca" no metrô responderá por racismo

A idosa de 75 anos que, em janeiro deste ano, desferiu xingamentos a uma jovem no metrô do Rio de Janeiro responderá por racismo e injúria. O incidente foi alvo de inquérito da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi).

LEIA MAIS:

Sem merenda escolar ou cestas básicas, crianças podem passar fome no Rio de Janeiro

A mulher, cuja identidade não foi revelada, insultou uma universitária de ascendência japonesa, associando-a e outros descendentes de povos asiáticos à crise do novo coronavírus.

A estudante de Direito expôs o acontecimento em suas redes sociais, alertando contra a possibilidade de outros acontecimentos similares e o aumento do preconceito contra pessoas de ascendência asiática.

Segundo ela, a idosa já estava no trem quando a jovem embarcou. O vagão seguia da estação Siqueira Campos, em Copacabana, para a estação Carioca, no Centro do Rio. A estudante ainda filmou o ocorrido.

Entre os xingamentos, a mulher chamou a vítima de "chinesa porca", e a acusou de "ficar passando doença para todo mundo".

A denúncia seguirá para o Ministério Público.