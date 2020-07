Previsão do Tempo: sexta-feira será mais quente e seca em São Paulo

O sol e o ar seco voltam a predominar na região paulistana nos próximos dias. O ar frio de origem polar que derrubou as temperaturas e fechou o tempo desde a segunda-feira perde força e começa a se afastar em direção ao oceano.

Dias ensolarados, com madrugadas menos frias e tardes mais quentes fecharão a semana. A previsão do tempo é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

LEIA MAIS:

Senadores criticam vetos de Bolsonaro ao novo marco do saneamento

São Paulo passa de 400 mil casos de covid-19, com 19 mil mortes; veja balanço

A sexta-feira (17) deve começar ainda com céu nublado, com frio de 14ºC na Grande São Paulo. Entre o fim da manhã e o período da tarde, o sol começa a aparecer, abrindo espaço para a temperatura subir.

Durante a tarde, a temperatura máxima atinge até 21ºC. Os percentuais de umidade caem, com menores valores em torno dos 45%. No fim do dia, a entrada da brisa marítima no céu paulistano aumenta a nebulosidade, mas não há expectativa de chuva.

Até o fim de semana, o índices de umidade do ar diminuem significativamente, interferindo na qualidade do ar e favorecendo a formação de queimadas e incêndios florestais.