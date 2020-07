Prepare estas 2 máscaras caseiras para ter um rosto limpo e bonito

Ter um rosto bonito e saudável é o segredo para se sentir bem e bonita. E nada melhor do que máscaras caseiras. Desta vez trazemos a receita de duas máscaras fáceis e rápidas que podem ser feitas na mesma rotina ou em dias diferentes.

Máscara esfoliante de café e mel

Ingredientes

2 colheres (sopa) de café do moinho

2 colheres (sopa) de mel

Modo de preparo e uso

Em uma tigela, misture o café moído com o mel. Quando tiver uma mistura homogênea, aplique a máscara suavemente com um pincel ou com as mãos. Deixe agir por 20 minutos, depois enxague com água morna e pronto. Esta máscara também pode ser aplicada em qualquer lugar do corpo.

Máscara nutritiva chia

Ingredientes

2 colheres (sopa) de chia

½ copo de água

Modo de preparo e uso

Deixe as sementes de chia de molho por 10 minutos. Quando a consistência parece gelatinosa, você aplicá-la no rosto e deixar agir por 20 minutos. Lave com água morna.