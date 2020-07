Pedido para suspender processo de impeachment de Witzel é negado

O TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) rejeitou o pedido do governador Wilson Witzel para parar o processo de impeachment que corre contra ele, na Assembleia Legislativa do estado. As informações são da Marcelly Setúbal, no 1º Jornal.

A decisão foi publicada pelo desembargador Elton Martinez Carvalho Leme, que afirma no documento que não poderia decidir sobre o mandado de segurança sem ouvir a Alerj, que é citada pela defesa de Witzel. O magistrado ainda afirma que não poderia conceder esse pedido de liminar para defesa de Witzel. O mandado de segurança foi impetrado pelos advogados do governador para paralisar o processo de impeachment.

Nesta última quarta-feira, 15, Witzel participou de um evento em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e em discurso negou qualquer tipo de envolvimento em escândalos de corrupção e que caso o ex-secretário da Saúde, Edmar Santos, apresentar informações a PGR que o liguem a esses esquemas de corrupção estaria mentindo.

