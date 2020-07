Motoboy chama atenção com mensagem de sua filha em bolsa de entrega

Uma mensagem de carinho flagrada no trânsito ganhou grande repercução nas redes sociais. Enquanto esperava o semáforo abrir num cruzamento de São Bernardo, na Grande São Paulo, um motoboy foi fotografado ao chamar a atenção de motoristas.

Na sua bolsa de entrega havia um cartaz com a seguinte mensagem: “Motorista, cuidado com o meu papai. Eu amo ele. Assinado lagartixa.” A reportagem da Rádio Bandeirantes foi atrás da história e descobriu que a mensagem foi escrita pela Melissa, de 8 anos, filha do motoboy Bruno Mahler. Ele atua na profissão há 9 anos e já sofreu dois acidentes enquanto trabalhava.

Depois disso, a filha “lagartixa” decidiu escrever o recado que o pai colocou na bolsa usada para levar entregas. A foto já teve mais de 2 milhões de curtidas e compartilhamentos – os comentários são de carinho, amor e conforto. "Eu escrevi esse recado porque meu pai já sofreu dois acidentes de moto e eu amo ele mil milhões. Eu peço para vocês terem muito cuidado com ele porque eu também sinto muita saudades dele quando ele está fora. E obrigada pelos comentários", disse Melissa.

"O sentimento é de gratificação e de bem-estar. A minha pequena lagartixa, que passou essa mensagem está bem feliz com todo o carinho de vocês, com todas as curtidas", relatou o pai.

Mortes de motociclistas

Entre janeiro e maio deste ano, 166 motociclistas morreram nas ruas e avenidas da Grande São Paulo – 15 a mais do que o mesmo período do ano passado, segundo o InfoSiga. Os números aumentam a cada ano e, desde 2015, o crescimento é de 12%.