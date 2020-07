Matrícula dos aprovados no Sisu 2020.2 começa nesta quinta-feira

Estudantes convocados na primeira chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2020.2 podem fazer sua matrícula a partir desta quinta-feira (16), até a próxima terça (21).

Neste período, candidatos ainda não convocados para nenhuma das duas opções de curso poderão declarar interesse na lista de espera para as vagas remanescentes. O resultado da segunda chamada sai no dia 24 de julho.

O estudante interessado em participar da lista de espera deve acessar o Boletim do Candidato, no site do Sisu, e clicar em "participar da lista de espera" em sua primeira opção de curso. m seguida, uma mensagem de confirmação será emitida pelo sistema. A partir daí, basta acompanhar as convocações feitas pelas universidades para preenchimento das vagas restantes, observando prazos, procedimentos e documentos exigidos para matrícula ou para registro acadêmico estabelecidos no próprio edital da instituição.

Esta edição do Sisu recebeu 814.476 inscritos, para um total de 51.924 vagas 57 em instituições públicas de ensino superior. Ainda, esta é a primeira edição do programa a oferecer cursos de graduação na modalidade Ensino a Distândia (EAD).