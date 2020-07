Dados de vacina feita pela Oxford serão divulgados até segunda

Os resultados do estudo realizado pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, e da farmacêutica Astrazeneca, que desenvolveram uma vacina para combater o novo coronavírus, devem ser divulgados até segunda-feira (20). As informações são do Felipe Kieling, na BandNews TV.

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), a vacina desenvolvida pela universidade tem os testes em estágio mais avançado no mundo. A pesquisa deve mostrar dois resultados positivos, porque além dos anticorpos, o resultado apresentou produção de células, que reconhecem outras células infectadas e as destroem.

A líder do projeto afirmou que espera a produção de até dois bilhões de doses em setembro. Assista ao vídeo: