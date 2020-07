Brasileiros continuam impedidos de viajar para União Europeia

O Conselho Europeu atualizou nesta quinta-feira (16) a lista de países com cidadãos autorizados a fazer turismo em países da União Europeia. Dos 15 países permitidos logo após a reabertura do bloco, no dia 1º, apenas 13 continuam liberados.



A lista é atualizada a cada duas semanas. Desta vez, os países com viagens não essenciais liberadas para a União Europeia são: Argélia, Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Georgia, Japão, Marrocos, Nova Zelândia, Ruanda, Tailândia, Tunísia e Uruguai.

Ainda, residentes de Andorra, Mônaco, Vaticano e San Marino ganharam livre circulação pelo bloco. A China ainda está inclusa nas permissões, contanto que também permita a entrada de cidadãos europeus em seu território.

O Brasil, já vetado na primeira lista, continua excluído da lista de permissões. O critério para definição dos vetos inclui a situação epidemiológica de cada país, e as medidas de contenção da pandemia adotadas pelos governos locais.

Para cidadãos provenientes do Brasil poderem viajar à União Europeia, é preciso que o país tenha uma proporção de novos casos da covid-19 igual ou menor que a média europeia.