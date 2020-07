Previsão do Tempo: sol dá sinal de vida nesta quinta-feira em São Paulo

Após dias de céu cinza, o sol volta a dar sinais de vida nesta quinta-feira (16). O ar frio de origem polar que derrubou as temperaturas e fechou o tempo nesta semana perde força e começa a se afastar em direção ao oceano.

A previsão do tempo é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

LEIA MAIS:

‘Lockdown’ é decretado em 18 municípios de Santa Catarina15/07/2020 Poupatempo e Detran começam a entregar RG e CNH gratuitamente pelos Correios na segunda

Aposta no bairro Sapopemba vence sozinha prêmio de R$ 43 milhões da Mega Sena

A quinta-feira deve começar ainda com muita nebulosidade no céu, e a madrugada pode apresentar névoa úmida em alguns pontos da Grande São Paulo. Entre o fim da manhã e o período da tarde, o sol começa a aparecer, ainda entre nuvens. A partir de então, a temperatura começa a subir.

O dia inicia com frio de 13ºC, e, durante a tarde, a temperatura máxima atinge até 21ºC. No fim da quinta-feira, a entrada da brisa marítima no céu paulistano aumenta a nebulosidade, mas não há expectativa de chuva.

Até o fim de semana, o ar seco volta a predominar, o que vai garantir o retorno do tempo estável com redução dos índices de umidade e temperatura acima da média.