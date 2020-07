Poupatempo e Detran começam a entregar RG e CNH gratuitamente pelos Correios na segunda

Quem tirou documentos no Poupatempo e no Detran.SP nos meses que antecederam a quarentena em São Paulo vai passar a recebê-los a partir de segunda-feira (20). O governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (15), algumas ações para a entrega. A primeira leva vai entregar 195 mil documentos já prontos, dos quais 130 mil são RGs e 65 mil são CNHs.

Todas as unidades do Estado serão atendidas e a entrega pelos Correios será gratuita no endereço cadastrado. As entregas obedecerão o seguinte calendário:

1ª semana: RGs solicitados durante o mês de março

2ª semana: CNHs emitidas entre janeiro e março.

3ª semana: documentação pedida nos meses de janeiro e fevereiro.

Quem não receber a documentação nesse período, precisa entrar em contato com o Fale Conosco, do Poupatempo, ou Fale com o Detran.SP.

CRV para urgente pessoas físicas

Já os Certificados de Registro de Veículos (CRVs) para pessoas físicas começarão a ser entregues nesta quinta-feira (16) pelo sistema drive-thru. As prioridades são conclusão de vendas ou inventário. Posteriormente, a ação será estendida para atendimento a toda a população. A medida é válida para unidades do Detran.SP em todo o estado.

A solicitação por pessoas físicas (particulares) deverá ser feita pelos portais do Detran.SP (www.detran.sp.gov.br) e do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br), por meio de um canal exclusivo para cadastro dos pedidos.

A entrega do CRV via drive thru para despachantes, já é feita desde 1º de julho, também por agendamento.

Entrega de CNHs para Centros de Formação de Condutores (CFCs)

Em outra etapa, a partir do dia 22, o Detran.SP fará entregas via drive-thru para solicitações realizadas pelos Centros de Formação de Condutores (CFCs), mediante agendamento prévio. Há 10 mil CNHs prontas para serem entregues.

O procedimento é o mesmo: via agendamento no Detran.SP (www.detran.sp.gov.br) ou do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br). Após realizar a solicitação, é só comparecer ao local escolhido com o malote e a documentação requerida.

Os motoristas podem baixar a CNH digital, com a mesma validade do impresso, pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Serviços durante a pandemia

No momento, o Poupatempo tem feito atendimentos de emergência para emissão e entrega de RGs. A entrega, nesses casos, é feita com hora marcada.

Já as emissões de documentos novos têm sido direcionadas ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), da Polícia Civil.