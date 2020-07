SP: Pedófilo prometia pagar mães que mandassem imagens eróticas das filhas

A Polícia Civil de São Paulo identificou e prendeu, nesta quarta-feira (15) um pedófilo que oferecia dinheiro e aparelhos eletrônicos para mães em troca de imagens eróticas de seus filhos.

Segundo o delegado Fábio Pinheiro, em entrevista ao programa Brasil Urgente, o criminoso fazia anúncios na internet e tentava convencer essas mães por aplicativos de bate-papo, como o WhatsApp.

"Ele oferecia celulares, aparelhos eletrônicos, iPads em troca das imagens eróticas dessas crianças", detalhou o delegado em conversa com José Luiz Datena.

Ainda de acordo com o delegado responsável pelo caso, as mães também devem ser responsabilizadas pelo envolvimento no esquema e podem até perder a guarda dos filhos.

A polícia trabalha ainda com a possibilidade de que essas mães, após aliciadas, eram enganadas, já que o pedófilo não realizava os pagamentos ou entregava os aparelhos prometidos.

Com o criminoso, a polícia apreendeu o celular que continha conversas com as mães e material de pornografia infantil. O pedófilo residente na capital paulista já era reincidente no crime.

Confira a reportagem a seguir: