Palestra online fala sobre situação de crianças e adolescentes refugiados

Atualmente, o Brasil tem 43 mil pessoas sob o condição de refugiadas, segundo levantamento do Conare (Comitê Nacional para os Refugiados) divulgado em junho. Um aumento de sete vezes desde a pesquisa anterior, realizada em dezembro de 2019.

Nesta quarta-feira (15), às 18h, a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) promove palestra online com dois especialistas sobre o assunto, direcionada a estudantes de Direito. As inscrições podem ser feitas até hoje, com participação gratuita. Para se inscrever, clique aqui.

A professora de Direito Isabelle Dias Carneiro Santos e o advogado Fernando Rodrigues da Motta Bertoncello vão oferecer recortes específicos, sobre refúgio de crianças, adolescentes e por questões de gênero.

Ambos são autores de recém-lançados livros que abordam a temática, objeto de pesquisa de seus doutorados.

A professora, que ministra aulas na UFMS, se concentrou nos desafios de crianças e adolescentes, que correspondem a 52% dos refugiados em todo o mundo. Já Bertoncello, doutor em Direito Político e Econômico, analisou as migrações causadas por questões de gênero.

Palestra online sobre refúgio:



Dia: 15 de julho (quarta-feira)

Horário: 18h (horário de Brasília)

Investimento: gratuito

Inscrições

Acesso à palestra

Mais informações em http://www.ufms.br