Máscara de leite morno para reparar o cabelo em apenas 20 minutos

Desta vez, o portal Nueva Mujer apresentou a receita de uma máscara de leite morno perfeita para reparar o cabelo danificado. Portanto, não hesite em incluí-lo na sua rotina de limpeza, pois vai encher seu cabelo de brilho e maciez.

Máscara para reparar o cabelo

Ingredientes

1 ovo

1 xícara de leite morno

2 colheres (sopa) de iogurte natural

1 colher (sopa) de mel

1 colher (sopa) de azeite

3 cápsulas de vitamina E

Modo de preparo

Coloque o leite no fogo até que ele esteja morno. Adicione o ovo e o iogurte. Misture bem e adicione o mel, o azeite e o conteúdo das cápsulas de vitamina E.

Modo de uso

Quando tudo estiver bem incorporado, aplique-o no seu cabelo: se você tiver cabelo seco, a partir da raiz; se o seu cabelo é oleoso, do meio às pontas. Deixe a máscara agir por 20 minutos e enxague com shampoo e condicionador.

Você pode aplicar esta máscara uma vez por semana ou a cada 15 dias, dependendo de quão danificado seu cabelo está.