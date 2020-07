Guarujá autoriza funcionamento noturno de estabelecimentos

A prefeitura de Guarujá, na Baixada Santista, autorizou bares, restaurantes e academias a funcionar no período noturno. O tempo diário de funcionamento continua de seis horas.

Os bares e restaurantes vão poder escolher permanecer abertos das 11h às 17h ou das 17h às 23h, de segunda-feira a domingo. Essa medida favorece, por exemplo, pizzarias e churrascarias. Os estabelecimentos vão continuar recebendo 40% da capacidade total.

Funcionamento de academias

A prefeitura liberou o funcionamento das academias nos dois períodos: manhã e noite, desde que as seis horas diárias sejam divididas. Assim, as estruturas poderão ficar abertas das 6h às 8h horas e depois das 17h às 21h, de segunda-feira a domingo.

As academias seguem com apenas 30% da capacidade, de modo que cada aluno deve agendar um horário para a realização do treino de no máximo 1 hora. Os funcionários do estabelecimento devem higienizar os aparelhos a cada 15 minutos.

Estão proibidos o uso de bebedouros, catracas, digitais biométricas, além do revezamento de aparelhos e vestiários para banho ou troca de roupas. Enquanto o uso de máscara é obrigatório dentro das academias para funcionários e clientes.

Em descumprimento

Em caso de descumprimento das regras, haverá notificação e os estabelecimentos estarão sujeitos à cassação de autorização, alvará ou licença de funcionamento.

A cidade está na fase 3-Amarela de flexibilização do Plano São Paulo, assim como os outros oito municípios que compõem a Baixada Santista. Até o balanço mais recente, Guarujá tem 4.934 casos confirmados de coronavírus e 231 mortes.