Eleições 2020: biometria não deve ser usada para identificar eleitores

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) vai excluir a necessidade de identificação biométrica no dia da votação das eleições municipais de 2020. A decisão foi tomada pelo presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, após ouvir infectologistas que recomendaram à exclusão do processo.

Para decidir eliminar a biometria, médicos e técnicos consideraram dois fatores: a identificação pela digital pode aumentar as possibilidades de infecção, já que o leitor não pode ser higienizado com frequência; e aumenta as aglomerações, uma vez que a votação com biometria é mais demorada do que a votação com assinatura no caderno de votações.

Além disso, muitos eleitores têm dificuldade com a leitura das digitais, o que aumenta o risco de formar filas. A questão deverá ser incluída nas resoluções das Eleições 2020 e levada a referendo do plenário do TSE após o recesso do Judiciário. Na cidade de São Paulo, a biometria já não seria obrigatória em 2020.

Ficou definido também na reunião que a cartilha de recomendação sanitária para o dia da eleição levará em conta cuidados para: eleitores (com regras diferenciadas para os que têm necessidades especiais); mesários; fiscais de partido; higienização do espaço físico das seções; policiais militares e agentes de segurança; movimentação interna de servidores e colaboradores no TSE e Tribunais Regionais Eleitorais (TREs); populações indígenas/locais de difícil acesso; e população carcerária.