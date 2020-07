Total de infectados por covid-19 no Brasil chega a 1,96 milhão; veja balanço desta quarta-feira

O Brasil ficou mais próximo segundo milhão de casos do novo coronavírus nesta quarta-feira (15). Em atualização dos dados sobre a situação epidemiológica do país, na plataforma Painel Covid-19 do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), constam nas últimas 24 horas mais 1.233 óbitos pela covid-19, e 39.924 novos contágios.

Curva de contágios e mortes pela covid-19 no Brasil / Divulgação/Painel Covid-19 Conass

Os números ficam pouco abaixo do dia anterior. Nas terças-feiras, os números tendem a ser mais altos por conta do atraso em registros do final de semana; casos e óbitos não contabilizados no sábado ou domingo geralmente somam-se à conta na terça-feira.

Com estes novos números, o território brasileiro já acumula 1.966.748 pessoas infectadas pelo vírus Sars-Cov-2 desde o início da pandemia. A taxa de incidência ainda subiu de 916,9 para 935,9 indivíduos que contraíram o novo coronavírus para cada 100 mil cidadãos brasileiros.

A taxa de letalidade da doença, que corresponde ao percentual de casos que vão a óbito em relação ao total de infectados, continua em 3,8% a nível nacional. Já a taxa de mortalidade, que representa o número total de mortos pela covid-19 a cada 100 mil habitantes do país, está em 35,9.