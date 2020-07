Bob francês: o que corte de cabelo que você vai querer usar na próxima temporada

Para o rei da versatilidade, não há nada impossível. E com isso queremos dizer o bob, que em suas diferentes versões nos cativa cada vez mais. O mais recente é o bob carré ou francês, uma das tendências em cortes de cabelo.

O bob francês

Entre os motivos para se apaixonar por ela está o seu comprimento: curto, mas não tanto. Fácil de ter volume, elegante e adaptável para vários tipos de rosto. Resumindo, não poderíamos pedir mais dele.

.

Ao contrário do bob normal é usado um pouco mais curto, sob as orelhas, mas sem abrir mão da quantidade de cabelo que permite que você realize vários penteados.

Ele pode ser usado com uma franja de cortina, com um estilo casual, graças às pontas desfiadas e muito movimento, diferente da estrutura rígida de outros cortes de cabelo bob.

.

Essa opção geralmente é usada por influenciadores ou celebridades com ondas, mas em geral é uma das alternativas para quem não gosta de perder muito tempo penteando o cabelo.

De acordo com a Vogue, é preferível para quem tem rostos redondos, pois fará as facções sintonizarem por serem ligeiramente assimétricas, mais curtas no nunca e longo ao se aproximar do queixo.

.

Especialistas recomendam que, se seu cabelo é muito volumoso ou muito pesado, é bom fazê-lo com camadas para mantê-lo sempre sob controle.