Confira novo calendário para o vestibular 2021 da Unicamp

As provas do Vestibular 2021 da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) foram reprogramadas por conta da pandemia do novo coronavírus.

A primeira fase agora será aplicada em 6 e 7 de janeiro de 2021. A data exata é definida de acordo com o curso escolhido pelo candidato.

LEIA MAIS:

Volta às aulas na educação infantil: veja recomendações para retorno

América Latina já é segunda mais afetada pela covid-19

Para candidatos aos cursos de Ciências Humanas/Artes ou Exatas/Tecnológicas, a primeira fase de prova da Unicamp será em 6 de janeiro, uma quarta-feira.

Já candidatos da área de Ciências Biológicas/Saúde farão a prova no dia 7 de janeiro, quinta-feira. A divisão busca dividir os estudantes para diminuir a aglomeração nas escolas e locais de prova.

Já a segunda fase continuará sendo aplicada em dois dias, no mesmo formato já conhecido pelos estudantes. Ela ocorrerá entre os dias 7 e 8 de fevereiro. A primeira chamada para os alunos convocados será publicada em 10 de março.

As novas datas foram publicadas nesta terça-feira (14) pela Comissão Permanente para os Vestibulares da Universidade Estadual de Campinas.

Inscrições

As inscrições para o Vestibular Unicamp 2021 acontecerão entre 30 de julho e 8 de setembro pelo site da Comvest, neste link. Um edital com o calendário completo será publicado em breve, segundo a comissão.

Ainda, os estudantes poderão escolher entre novos locais de prova, com a inclusão das cidades de Barueri e Fernandópolis. A medida visa ampliar a cobertura do vestibular e evitar deslocamentos.

Novo formato

O vestibular 2021 da Unicamp terá menos perguntas, mas também menor tempo de realização em sua primeira fase. A prova aplicada em 6 e 7 de janeiro terá 72 questões, e deverá ser concluída em, no máximo, quatro horas.

Haverão, entre os 72 itens, 12 questões de Língua Portuguesa e Literatura; 12 questões de Matemática; e oito questões de cada disciplina: Biologia, Física, Geografia/Sociologia, História/Filosofia, Inglês e Química.