Sisu 2020.2 divulga resultados nesta terça; veja como consultar

O resultado do Sisu 2020.2 foi divulgado nesta terça-feira (14) pelo MEC (Ministério da Educação). O candidato deve acessar seu cadastro no site oficial do programa para ver se foi ou não selecionado para o curso desejado.

Nesta edição, mais de 814 mil estudantes fizeram a inscrição para 51,9 mil vagas em 57 universidades públicas pelo Brasil. Os aprovados devem fazer a matrícula entre os dias 16 e 21 de julho – os procedimentos e documentos exigidos são específicos para cada instituição.

Quem não foi selecionado na primeira chamada do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) já pode manifestar interesse na lista de espera do processo seletivo até o dia 21. A convocação, dependendo do preenchimento das vagas, terá início no dia 24.

Veja também:

Parque Ibirapuera tem quase 12 mil visitantes em dia de reabertura

Quadrilha desviava produto para tratamento de água da Sabesp, diz Polícia Civil