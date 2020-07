São Paulo tem 417 novas mortes por covid-19; veja balanço de terça

O governo estadual divulgou, no meio da tarde desta terça-feira (14), um novo balanço com o número de casos e mortes por covid-19 em São Paulo. Nas últimas 24 horas, o estado registrou 417 óbitos e 12 mil novos pacientes com diagnóstico confirmado – novo recorde diário de casos. As altas foram de 2,3% e 3,2%, respectivamente, comparado aos números de segunda (13).

A taxa de mortalidade é de 4,73% no estado. No total, são 18.324 mortos pela doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). Já os casos confirmados chegaram a 386.607. Os dados compilam registros feitos pelo estado até as 10h30 desta terça.

Os dados deveriam ter sido divulgados em coletiva no Palácio do Planalto, às 12h45, atrasaram por um problema na extração das informações em bancos do Ministério da Saúde. Segundo Paulo Menezes, o processo é automatizado, mas foi impedido por um mecanismo que impede robôs de acessarem o sistema.

Segundo a Secretaria estadual da Saúde, São Paulo possui 15.289 pessoas internadas com confirmação ou suspeita de covid-19 – 6.173 pacientes estão em leitos de UTI e 9.116 em leitos de enfermaria. As taxas de ocupação de leitos de UTI são de 66,2% para o estado e de 64,9% na Grande São Paulo (capital paulista e 38 cidades da região metropolitana).

Até o momento, 240.184 pacientes com covid-19 no estado já se recuperaram da doença. O recorde de mortes registradas em um único dia ocorreu no dia 24 de junho, com 434 óbitos. Já o recorde de registro diário anterior de novos casos foi no dia 2 de julho, com 12.244 diagnósticos.