Prouni 2020.2 abre inscrições para quase 170 mil bolsas; veja detalhes

O Prouni 2020.2 abre nesta terça-feira (14) as inscrições para bolsas de estudo em instituições de ensino superior privadas. Nesta edição, serão 167.780 bolsas em 1.061 faculdades particulares – 60.551 são integrais e 107.229, parciais.

Os estudantes devem se candidatar até esta sexta-feira (17) no site oficial do programa. Segundo o MEC (Ministério da Educação), os resultados serão divulgados no dia 21 de julho, com comprovação de informações até o dia 28. Já a segunda lista sairá no dia 4 de agosto.

Para se inscrever, o aluno deverá ter tirado nota mínima de 450 pontos no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e não pode ter um diploma de ensino superior. As bolsas integrais são destinadas a estudantes com renda familiar por pessoa de até 1,2 salário-mínimo. Já as parciais podem ser pleiteadas por candidatos com renda familiar por pessoa de até três salários mínimos.

O site do Prouni (Programa Universidade para Todos) disponibiliza para consulta as bolsas e cursos disponíveis, podendo ser filtrados por área de estudo, município ou instituição. Para se inscrever, é preciso ter um cadastro no portal de serviços do governo federal.