Previsão do Tempo: garoa e frio persistem nesta quarta-feira em São Paulo

Após decreto de estado de atenção para baixas temperaturas decretado nesta terça-feira (14) pela Defesa Civil, o frio segue além desta madrugada e persiste por toda a quarta-feira (15) em São Paulo.

A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura da capital paulista.

Nesta terça-feira, a propagação de uma frente fria pelo litoral paulista mudou o tempo na Grande São Paulo e Capital provocando aumento de nebulosidade, chuvas fracas e chuviscos intermitentes.

O frio trazido por ela vai persistir no próximos dias. Nesta quarta-feira, o dia será marcado por nuvens, chuvisco e garoa intermitente ao longo do dia, e breves saídas de sol.

O dia tem baixa amplitude térmica, com mínima prevista para 12ºC durante a madrugada e máxima de apenas 19ºC durante a tarde. Já as taxas de umidade do ar ficam altas, acima dos 55% durante todo o dia.