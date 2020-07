Operação investiga crimes eleitorais e lavagem envolvendo Paulinho da Força

A Polícia Federal cumpre sete mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (14) em uma operação que apura crimes eleitorais e lavagem de dinheiro envolvendo o deputado federal Paulo Pereira da Silva (Solidariedade-SP), mais conhecido como Paulinho da Força.

A ação ocorre em São Paulo e Brasília, foi autorizada pela 1ª Zona Eleitoral de São Paulo e se baseia na delação premiada de executivos do grupo J&F. A investigação apura doações não contabilizadas no valor de R$ 1,7 milhão entre 2010 e 2012, por meio de pagamentos em espécie e serviços não prestados por um escritório de advocacia.

Paulinho da Força também teria recebido valores, por meio de transferências, de entidades sindicais. Por ser um parlamentar no exercício do mandato, as investigações em primeira instância se restringem a fatos apurados entre os anos de 2010 e 2012.

