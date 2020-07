Parque Ibirapuera tem quase 12 mil visitantes em dia de reabertura

No primeiro dia de reabertura de parte dos parques municipais na cidade de São Paulo, o Ibirapuera, na zona sul, foi o que recebeu o maior público: 11.620 pessoas. Em segundo lugar ficou o parque do Carmo, na zona leste, com 3.702 visitantes.

Os dados são da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. Esses dois espaços são os únicos com horário de funcionamento expandido – das 6h às 16h. Os demais recebem o público entre 10h e 16h. Todos funcionam apenas de segunda a sexta enquanto a capital paulista estiver na fase amarela do Plano São Paulo.

A reabertura dos parques, após 111 dias fechados, veio acompanhada de uma série de regras para conter o avanço da covid-19 – doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). O uso de máscara é obrigatório durante a permanência nos locais, que limitaram sua capacidade em 40% do público antes da quarentena.

Espaços coletivos, como parquinhos e áreas de prática esportiva (quadras, campos e ginásios) seguem fechados. Os frequentadores devem manter um distanciamento de dois metros entre si e bebedouros e chuveiros também foram vetados.

Confira os seis parques municipais com mais visitantes no primeiro dia de reabertura:

• Parque Ibirapuera (zona sul): 11.620 visitantes

• Parque do Carmo (zona leste): 3.702 visitantes

• Parque da Aclimação (zona sul): 1.964 visitantes

• Parque da Luz (centro): 1.765 visitantes

• Parque da Independência (zona sul): 1.702 visitantes

• Parque do Povo (zona sul): 1.082 visitantes