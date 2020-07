Mega-Sena 2279: veja números sorteados nesta terça, 14 de julho

A Mega-Sena é a principal loteria do Brasil. Organizada pela Caixa Econômica Federal, a Mega, como é carinhosamente apelidada, é o sonho de grande parcela da população. Afinal, quem nunca se perguntou: o que faria se acertasse as seis dezenas?

Os números de hoje são:

05 – 12 – 14 – 20 – 27 – 28

No sábado (11), ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou. Com isso, a expectativa é de que o vencedor do concurso 2.279, desta terça-feira (14) leve para casa R$ 44 milhões – caso haja mais apostas certeiras, o dinheiro é dividido.

Último concurso da Mega-Sena

Muitos apostadores faturaram um ótimo dinheiro com os prêmios menores do concurso 2.278. Segundo a Caixa Econômica Federal, 98 pessoas acertaram cinco das seis dezenas e levaram R$ 35 mil cada. Clique aqui para ver o resultado do concurso anterior.