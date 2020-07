Máscara de abacate e banana para cabelo tingido

Você pintou o cabelo e amou a nova cor. Então, é hora de colocar a mão na massa e procurar alternativas para que o seu cabelo recupere o brilho e a maciez de antes.

O portal Nueva Mujer apresentou a receita de uma máscara de abacate e banana que é perfeita para o cabelo tingido e para aqueles que foram submetidos a processos químicos.

Máscara para cabelo tingido

Ingredientes

2 colheres (sopa) de azeite

½ abacate

½ banana

7 gotas de óleo de argan

Modo de preparo

Em uma tigela, esmague todos os ingredientes.

Modo de uso

Aplique a máscara no cabelo com massagens suaves, começando no couro cabeludo em direção às extremidades. Cubra o cabelo com um plástico e deixe agir por 15 minutos. Em seguida, lave como de costume.

O processo pode ser repetido uma vez por semana.

Esta máscara de abacate e banana é perfeita para eliminar o acúmulo de resíduos dos produtos que você usa diariamente e que, às vezes, faz com que o brilho se perca.