Sociedade São Vicente de Paulo recebe doações da ACSP em solenidade com Damares Alves

A Associação Comercial de São Paulo (ACSP), por meio do Conselho da Mulher Empreendedora e Cultura (CMEC) em parceria com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, realiza nesta quarta-feira (15), uma solenidade por videoconferência, para a entrega de máscaras de proteção, álcool gel e arroz à Sociedade São Vicente de Paulo. A ministra Damares Regina Alves está confirmada no evento, que começa às 10h.

“Será uma honra receber a ministra Damares em um evento tão importante”, diz a presidente do CMEC, Ana Claudia Badra Cotait. “A solidariedade sempre é bem-vinda e agora ainda mais, neste momento em que muitas pessoas foram afetadas de alguma forma pela pandemia do novo coronavírus”, completa.

Serviço:

Solenidade de entrega de doações à Sociedade São Vicente de Paulo

Nesta quarta-feira (15 de julho), às 10h.

Para acompanhar:

No Zoom

ID 5439275762