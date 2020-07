Previsão do Tempo: frio retorna nesta terça com máxima de 19ºC em São Paulo

O calor do final de semana já tem dia e hora para acabar. Logo na madrugada desta terça-feira (14), o tempo muda e o frio retorna para a capital paulista e região metropolitana.

A previsão é baseada nos dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

A propagação de uma nova frente fria volta a derrubar temperaturas em São Paulo nos próximos dias, provocando também aumento de nebulosidade, chuvas e rajadas de vento. No entanto, o tempo de duração deste sistema não será longo, terminando já pela quinta-feira.

Já na terça-feira (14), logo pela madrugada, o céu ganha muita nebulosidade, e períodos de chuva de intensidade fraca que se alternam com alguns períodos de melhoria ao longo do dia.

Rajadas de vento passam a soprar do sul e sudeste, com intensidade moderada, contribuindo para a sensação de frio. As mínimas ficam em torno dos 13ºC no começo e fim do dia, enquanto as máximas, à tarde, não superam os 19ºC.