Prefeitura de São Paulo interdita 107 bares por desrespeito a restrições

No primeiro fim de semana após a reabertura, a prefeitura de São Paulo interditou 107 bares por desrespeito a restrições. Dezesseis foram lacrados na sexta-feira (10), todos na zona leste, com destaque para o bairro de Aricanduva, com 11 fechados.

No sábado, foram mais 39 interdições na região, em São Mateus, Guaianases, Itaim Paulista e Aricanduva. Dezenove bares foram lacrados na Freguesia do Ó, na zona norte. Pirituba, Lapa e Pinheiros, na zona oeste, somam 17. Oito dos estabelecimentos lacrados ficam em Cidade Ademar, zona sul, e outros 8 na Sé, no centro da cidade.

Todos também foram multados em R$ 9,3 mil. Os donos deverão solicitar a reabertura na Subprefeitura da região, mas apenas depois da quarentena, quando não houver qualquer tipo de restrição.