Policiais de São Paulo vão usar câmeras no uniforme a partir de agosto, diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta segunda-feira (13) que 2 mil policiais do estado passarão a utilizar câmeras no uniforme a partir do dia 1º de agosto.

As chamadas "body cameras" são pequenas câmeras de lapela, fixadas na farda do policial. As imagens são gravadas em nuvem e não podem ser apagadas. Doria afirmou que serão compradas mais 3 mil câmeras. De acordo com o governador, a medida deve reduzir o nível de violência e melhorar a eficiência da polícia.

O governador voltou a citar o caso exibido pelo Fantástico neste domingo (12), em que um policial militar pisou no pescoço de uma mulher e quebrou sua perna em Parelheiros, na zona sul da capital paulista. Ele afirmou que os dois agentes envolvidos foram afastados e vão responder a inquérito.

"Quero deixar mais uma vez claro que o governo de São Paulo não tolera e não tolerará nenhum comportamento de violência da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros ou qualquer outra polícia que esteja sob o comando do governo do estado de São Paulo", declarou.