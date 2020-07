Parque Ibirapuera tem movimentação intensa em reabertura nesta segunda

O parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, tem movimentação intensa de pessoas desde às 6h desta segunda-feira (13), quando reabriu ao público após meses fechado em reflexo da pandemia de covid-19.

No entanto, não há aglomeração nas pistas. Os portões de acesso ao local foram reduzidos para controlar a capacidade de pedestres – o parque pode ser acessado apenas pelos portões 2, 3, 5, 7 e 9.

No espaço, há diversas regras para os frequentadores, como o uso de máscara em tempo integral. Só podem ser praticadas atividades físicas individuais. Espaços como quadras esportivas e parques infantis estão fechados.

De acordo com a prefeitura, as assessorias de treino estão permitidas, mas com restrições. A montagem de tendas ou estruturas para as atividades está proibida e cada atleta deverá ter seu próprio material para treino.

Tanto o Ibirapuera quanto o parque do Carmo, na zona leste, funcionam entre segunda e sexta-feira, das 6h às 16h. As demais áreas verdes autorizadas a reabrir permitem a circulação por menos tempo, das 10h às 16h. Nos fins de semana, os espaços seguirão fechados.