Acusado de matar Marielle, Ronnie Lessa é indiciado por tráfico internacional de armas

O policial militar reformado Ronnie Lessa e uma de suas filhas foram indiciados nesta segunda-feira (13) pela Polícia Civil do Rio de Janeiro pelo crime de tráfico internacional de armas.

As investigações da polícia fluminense indicam que Lessa comprava peças de armamento da China para então enviá-las aos Estados Unidos, onde sua filha morava. No país norte-americano, a jovem trocava as embalagens originais das peças, colocando-as sob o rótulo "peças de metal", visando contornar a fiscalização nos aeroportos e facilitar a entrada das peças no Brasil.

Já em território nacional, as armas eram montadas pelo ex-policial e, posteriormente, vendidas para milicianos e integrantes do tráfico de drogas.

As operações ilegais, descritas pelo delegado Marcus Amim, titular da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), teriam ocorrido a partir de 2014.

Ronnie Lessa também está preso, acusado de ter participado da quadrilha responsável pela morte da vereadora carioca Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes.