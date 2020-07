'Jornal da Band' exibe série sobre os caminhos da educação após a pandemia

A partir desta segunda-feira (13), o Jornal da Band exibe a série de reportagens especiais “Dever de Casa”, que discute os caminhos da educação após a pandemia do novo coronavírus.

A repórter Olívia Freitas mostra os desafios que estão sendo enfrentados por todos os envolvidos nesse universo de ensino. Especialistas, pedagogos, psicólogos e estudiosos do setor tentam desvendar o que vai acontecer a partir de agora, depois que estudantes e professores foram obrigados, de uma hora para outra, a se adaptar a uma nova realidade no primeiro trimestre do ano letivo.

Os entrevistados falam das dificuldades e dos eventuais pontos positivos gerados pelo fechamento das escolas neste período, e da expectativa para o retorno das atividades. As reportagens ainda mostram a desigualdade socioeconômica que acaba sendo reforçada por questões como acesso à internet, à tecnologia e a condições adequadas de estudo em casa.

Os impactos pedagógicos provocados pelo afastamento forçado das instituições de ensino, as alternativas para avaliação dos alunos e o reforço de conteúdo quando necessário também estão entre os assuntos abordados. A ideia, quase consensual, é tratar os anos de 2020 e 2021 como um único ciclo de aprendizado, porém ainda há a necessidade de se discutir medidas que possam garantir a segurança sanitária e o apoio psicológico na retomada das aulas presenciais.

A série “Dever de Casa” vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 19h20, no Jornal da Band.