Conta de luz com alta maior que 30% será auditada em São Paulo

O Procon-SP montou uma força-tarefa para analisar as milhares de reclamações sobre aumentos abusivos na conta de luz cobrada pela Enel na Grande São Paulo. De acordo com o órgão de defesa do consumidor, foram mais de 21 mil queixas entre 1 de junho e 7 de julho. Contas de energia elétrica com aumento acima de 30% vão ser auditadas pela força-tarefa.

Se constatado erro no faturamento, a empresa deverá retificar a fatura e enviar uma conta com os valores corretos, sem cobrança de multa ou juros.

A Enel explica que, desde abril, com o avanço da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, suspendeu a leitura dos medidores para proteger os funcionários. Neste período, o consumidor pagou média com base nos 12 meses anteriores.

Em junho, a companhia retomou a leitura presencial de cerca de 80% dos medidores e, em julho, todos os equipamentos de medição serão lidos normalmente. A diferença entre o valor faturado pela média nos últimos meses e o real consumo de energia no período está sendo lançada nas contas emitidas após a retomada da leitura.

Mas, na visão do Procon, a situação gerou “faturamentos incorretos e transtornos aos consumidores”. “A empresa incorreu em má prestação de serviço, infringindo o Código de Defesa do Consumidor”, diz o órgão, que aplicou na sexta-feira multa de R$ 10 milhões contra a Enel.

A distribuidora de energia é acusada ainda de prática abusiva por ter imposto a assinatura de uma confissão de dívida para os clientes que solicitaram o parcelamento da conta.

A Enel diz que tem cooperado com o Procon-SP e que estudará as medidas cabíveis contra a multa. A companhia disponibilizou opções de parcelamento da conta sem juros em até 10 vezes na fatura ou 12 vezes no cartão de crédito.

Consumidores que querem contestar valores cobrados podem procurar a Enel pelo 0800 72 72 120. Já quem prefere contato direto com o Procon deve registrar o pedido em www.procon.sp.gov.br e juntar a conta questionada e a do mês anterior.

Dicas para economizar energia elétrica

GELADEIRAS

Não abra a porta desnecessariamente

Verifique se a borracha de vedação da porta está ok

Nunca utilize a parte traseira para secar roupas

ILUMINAÇÃO

Aproveite a luz natural e abra janelas e cortinas durante o dia

Troque lâmpadas incandescentes por fluorescentes ou LED

Apague as luzes de ambientes desocupados

COMPUTADORES E CELULARES

Só deixe carregando quando necessário. Ao terminar, retire o carregador da tomadO

O monitor é responsável por 70% do consumo no computador. Quando não estiver utilizando, desligue

AR-CONDICIONADO

Instale o aparelho em local com boa circulação de ar

Mantenha portas e janelas fechadas

Limpe sempre os filtros

Mantenha o ar-condicionado desligado quando estiver fora do ambiente por muito tempo

CHUVEIRO

Escolha horário fixo para tomar banho e não consumir em excesso

Verifique vazamentos. Ao economizar água, você economiza energia

ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E TV