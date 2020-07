Brasil soma 72.833 óbitos por covid-19; veja balanço desta segunda

O Brasil se aproxima, nesta segunda-feira (13), da marca do 1.9 milhão de casos do novo coronavírus. Segundo balanço mais recente do Ministério da Saúde, houve 20.286 novos registros de infeções no País, totalizando 1.884.967 casos.

O número de pacientes mortos no sistema de saúde brasileiro chegou a 72.833 com a adição de 733 novos óbitos nas últimas 24 horas.

De acordo com números do Ministério, 61,3% dos casos se recuperaram, o equivalente a 1.154.837 pacientes. Outras 657.297 pessoas estão em acompanhamento.