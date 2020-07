Bolsonaro fará novo teste de covid-19 para confirmar se segue positivo

O presidente Jair Bolsonaro deve ser novamente examinado para covid-19 nesta segunda-feira (13). Médicos que acompanham o estado de saúde do presidente indicam que o teste deve ser refeito após sete dias do resultado do primeiro exame.

O novo teste vai confirmar se Bolsonaro continua positivo para a doença. Dessa forma, será estabelecido se ele deve permanecer, ou não, em isolamento no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, em Brasília. No fim de semana, a primeira-dama Michelle Bolsonaro anunciou nas redes sociais que o teste de coronavírus dela e das duas filhas deram negativo.

Na terça-feira (8), Bolsonaro cancelou compromissos externos de sua agenda após confirmar o diagnóstico da doença pandêmica. O exame que indicou a infecção foi realizado na segunda passada (7), após Bolsonaro se sentir mal no domingo (6) – ele apresentou febre de 38ºC e cansaço.

O presidente, que tem 65 anos e está no grupo de risco, afirmou ter feito exames que não mostraram nenhum problema nos pulmões. Ele chegou a tentar o tratamento com hidroxicloroquina. O uso do remédio está em estudo, e a sua eficácia contra o novo coronavírus ainda não foi comprovada, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde).