Quer ir na academia? Veja regras de funcionamento na cidade de São Paulo

Depois de lojas de rua, shoppings, bares, restaurantes e salões de beleza, chegou a hora da flexibilização da quarentena na capital ganhar um pouco de lazer e de exercícios físicos. A partir desta segunda-feira (13), os parques municipais e estaduais e também as academias de ginástica estarão reabertos para receber o público.

Espaços abertos, como os dos parques, são mais seguros do que ambientes fechados para os que desejam voltar à rotina de exercícios. Mesmo assim, se o interesse for mesmo voltar a frequentar as academias, é importante se atentar às regras de funcionamento dos espaços.

Veja também:

Em duas semanas, capital paulista não multou por falta de máscara

14 cidades formam rede que irá investir em políticas focadas na primeira infância

Os espaços não poderão receber mais do que 30% da sua capacidade e só devem permitir treinos individuais, com agendamento prévio dos alunos. Confira todas as regras abaixo.

REGRAS DE FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DE GINÁSTICA

• Poucas pessoas

O local só pode funcionar com 30% da sua capacidade total;

• Funcionamento

As academias só podem abrir por seis horas diárias e devem evitar os horários de pico;

• Melhor sozinho

Atividades e aulas em grupos não serão permitidas;

• Banho em casa

Nos vestiários, só os banheiros devem ser abertos e o uso do chuveiro está proibido;

• Equipamentos

Os equipamentos deverão ser limpos e esterilizados após cada uso;

• Agendamento

As academias só devem atender os alunos por meio de agendamentos;

• Funcionários

Todos que frequentarem o local deverão usar máscara de proteção, incluindo quem trabalha na academia;

• Higienização

Kits de higiene e limpeza deverão estar disponíveis pela academia;

• Marcação

É preciso haver marcas no piso para demonstrar o distanciamento de um metro e meio entre cada aluno;

• Leve o seu

Cada usuário deverá levar sua própria toalha e acessórios, sem compartilhar com os demais;

• Só garrafinha

Bebedouros deverão ser retirados, assim como garrafas de café e de chá de uso comum.