Cidade de São Paulo vai reabrir parques e academias a partir de segunda

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), anunciou na quinta-feira (9) que parte dos parques municipais será reaberta ao público a partir de segunda-feira (13) e que as academias de ginástica também serão liberadas.

As atividades serão autorizadas com restrições e terão de seguir protocolos sanitários por conta da pandemia do novo coronavírus.

Dos 108 parques da capital, 70 serão reabertos nessa primeira fase, como o Ibirapuera (zona sul), o do Carmo (zona leste) e o Jardim da Luz (centro). As áreas verdes só funcionarão de segunda a sexta, em horário reduzido e com público limitado a 40% da capacidade. Os parquinhos e quadras permanecerão fechados.

Nas academias, não serão permitidas atividades em grupo, só treinos individuais, nem o uso dos vestiários pelos alunos.