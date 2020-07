Brasil é um dos países mais afetados pela fome durante pandemia

Levantamento feito pela ONG Oxfam mostra que, até o fim de 2020, cerca de 12 mil pessoas podem morrer a cada dia no mundo por conta da fome. Este número é 82% maior do que a média diária do ano passado, e também maior do que o número de óbitos diários por covid-19 em todo o mundo.

De acordo com o documento, intitulado "O Vírus da Fome", o Brasil é um dos "epicentros emergentes" para a fome por conta tanto da pandemia como da falta de apoio do governo federal àqueles que vivem em situações de vulnerabilidade.

O relatório lembra que o país chegou a deixar o Mapa da Fome no mundo, mas que, a partir de 2015, houve uma deterioração dos programas sociais que ajudavam os mais pobres por conta das reformas "de austeridade" e de uma crise econômica prolongada, que gerou desemprego e perda de renda.

Além disso, há críticas ao corte dos benefícios do programa Bolsa Família, reconhecido como fundamental para tirar os mais pobres da miséria.

Já as críticas ao governo de Jair Bolsonaro vem pelo fato de que "apenas 10% do auxílio financeiro prometido aos trabalhadores e às empresas" até o fim de junho e que menos de 48% dos fundos destinados à crise sanitária da Covid-19 foram distribuídos até o início de julho.

"Os riscos de disparada da fome no país são imensos quando o Estado brasileiro falha em garantir as condições mínimas de sobrevivência a todas as pessoas impactadas pela pandemia. Não basta criar programas de proteção, o que muda a vida das pessoas é fazer os recursos chegarem na ponta", ressalta a gerente de Programas e Campanhas da Oxfam Brasil, Maitê Guato.