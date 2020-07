Brasil tem 631 mortes por coronavírus em 24 horas; veja balanço deste domingo

O Brasil registrou 631 mortes causadas pelo Sars-Cov-2 na últimas 24 horas. O balanço do Ministério da Saúde deste domingo (12) também mostrou 24.831 casos no mesmo período. Com os números do boletim, o país atinge mais de 72 mil óbitos e 1,86 milhão de infecções pelo novo coronavírus.

Ao todo, 1.123.204 pacientes se recuperaram e 669.377 estão em acompanhamento, segundo o Ministério da Saúde.



Durante a última semana, o Brasil teve mais de 40 mil casos diários e mais de 1.200 mortes diárias entre terça e sexta.

São Paulo continua sendo o epicentro da pandemia em território brasileiro, com 371.997 contaminações e 17.848 mortes. O número de infectados no estado é maior do que de países europeus que sofreram com a pandemia, como Reino Unido, Espanha e Itália.